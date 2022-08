O Sporting já retomou os trabalhos após a derrota registada com o FC Porto, no Estádio do Dragão. Como é habitual nesta situação, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim.À parte continua Paulinho que reupera de um traumatismo na perna direita e está em dúvida para o jogo com o Chaves, no próximo sábado, em Alvalade. Os leões folgam amanhã e regressam aos trabalhos na terça-feira de manhã.