Sporting realizou mais um treino com vista ao jogo com o Boavista

O plantel do Sporting realizou na manhã desta quinta-feira mais uma sessão de treinos com vista à deslocação ao Bessa, para defrontar o Boavista, no sábado (20h30).Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Jovane Cabral foram as únicas ausências, visto que os três jogadores continuam em tratamento das respetivas lesões.Rúben Amorim volta a orientar novo treino amanhã, a partir das 10 horas na Academia Cristiano Ronaldo, à porta fechada. O treinador do clube de Alvalade fará depois a antevisão ao jogo a partir das 16h30.