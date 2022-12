Sporting realizou o último treino do ano

O Sporting realizou na manhã desta sexta-feira o último treino do ano na Academia Cristiano Ronaldo. Os titulares do encontro na última noite, frente ao Paços de Ferreira, fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto que os restantes jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.

Daniel Bragança, Luís Neto e Morita continuam entregues ao departamento médico.

O Sporting realiza a próxima sessão de treinos na terça-feira, dia 3 de janeiro, altura em que começará a preparar o duelo contra o Marítimo.