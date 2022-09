Sporting realizou o último treino na Academia antes da deslocação a Frankfurt

O plantel do Sporting realizou mais um treino tendo em vista a estreia na Champions, frente ao Eintracht, e as únicas baixas a registar são Jovane e Daniel Bragança que estão entregues ao departamento clínico. Amanhã, os leões partem de manhã para a Alemanha onde irão realizar o treino de adaptação ao relvado do Deutsche Bank Park. Antes, às 17h15 (horário de Portugal continental) Rúben Amorim e um jogador farão a antevisão da partida diante do conjunto germânico.