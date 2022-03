Sporting recebe boa notícia: Porro já foi reintegrado nos trabalhos

O Sporting realizou esta manhã mais uma sessão de treino e contou com uma boa notícia, dado que Porro já foi reintegrado nos trabalhos, depois de superar uma tendinopatia na anca direita, como de restohavia adiantado na sua edição desta quarta-feira.Além de o ala espanhol ter entrado na preparação para a receção ao Paços de Ferreira, no domingo, em jogo da 28.ª jornada do campeonato, Rúben Amorim também já contou com Gonçalo Inácio e Matheus Nunes, depois de o central e o médio terem estado ao serviço da Seleção Nacional. Os restantes internacionais vão chegar a conta-gontas até final da semana. Refira-se, ainda, que na sessão foram chamados Diogo Pinto (guarda-redes) e Lucas Dias (médio-ofensivo).Os leões voltam a treinar na Academia na quinta-feira, pelas 10h30.