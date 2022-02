«Sporting reconquistar o título? É uma miragem...»

O Sporting marcou passo na Madeira ao empatar com o Marítimo (1-1) e pode ver o FC Porto fugir na frente do campeonato. Depois de uma 1ª parte em que os insulares entraram melhores, o Sporting reagiu e igualou por Slimani, mas na 2ª parte não criou tanto perigo. Porro teve a melhor chance com um remate cruzado e só nos cabeceamentos de Coates o Sporting teve uma pálida reação.ouviu alguns conhecidos adeptos sobre o encontro."Resultado difícil de digerir. O Marítimo esteve organizado, compacto e contou com uma atuação superlativa do defesa- central Zainadine. O Sporting teve pouca ligação no jogo atacante e, quando a teve revelou pouca eficácia na concretização dos lances.""Uma partida muito complicada para nós. O resultado é péssimo e o FC Porto pode fugir na tabela classificativa ainda mais. Notei a equipa algo ansiosa na hora de finalizar, de fazer as coisas bem. Sinceramente, considero que o título é uma miragem.""Sabemos que a deslocação ao Marítimo é tradicionalmente difícil, mas a equipa colocou-se a jeito. Temos um conjunto afetado pelas baixas de jogadores importantes e no banco temos poucas soluções. Contudo, nada justifica esta exibição sofrível."