Sporting recusa proposta do Al Raed por Eduardo

O Sporting recusou a proposta do Al Raed por Eduardo, que contemplava a renovação do empréstimo do médio, apurou. A oferta do clube saudita previa, ainda, uma taxa pela cedência e o pagamento integral dos salários do brasileiro, de 27 anos, porém a SAD deu nega a esta possibilidade, uma vez que prefere vender o jogador, com contrato até 2024.