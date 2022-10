Sporting reforça importância da divulgação dos áudios do VAR: «Só não interessará a quem quiser manter as coisas opacas»

O Sporting reforçou a sua posição favorável à divulgação dos áudios da comunicação do vídeo-árbitro com a restante equipa de arbitragem. Desta feita, e através do seu diretor de comunicação, Miguel Braga, os leões defendem que a medida é "cada vez mais urgente"."É cada vez mais urgente tornarem públicos os áudios do VAR, ajudar-nos-ia a perceber a razão ou falta dela das decisões", sublinhou Miguel Braga, no programa 'Raio-X', da Sporting TV, lembrando que também V. Guimarães e Benfica já se mostraram favoráveis à alteração, o que motivou um"Neste verão levámos o assunto à Liga de Clubes, mas foi chumbado pela maioria dos clubes, de forma incompreensível. Apenas 9 jornadas decorridas e pelo menos já dois clubes [Benfica e V. Guimarães] fizeram essa inflexão e agora percebem a importância, para analisarmos melhor o papel do VAR e como comunicam com os árbitros. Espero que não sejam razões do momento, mas uma razão estrutural, que continuemos todos a lutar por um futebol mais claro e transparente. Só não interessará a quem quiser continuar deixar as coisas opacas", rematou o responsável dos verdes e brancos.