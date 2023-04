Sporting reforça parceria com Hisense

A Hisense e o Sporting prolongaram a parceria iniciada em 2022, ampliando-a agora também à área de electrodomésticos. Com esta renovação, para lá de ser parceria na área da televisão, a marca chinesa irá igualmente equipar com frigobares os camarotes do Estádio de Alvalade, tornando-se desta forma Official TV & Fridge Partner dos leões."A parceria com o Sporting Clube de Portugal permite estender, de forma mais visível, o nosso posicionamento de marca global, com um estreito vínculo ao desporto, especificamente com o futebol, partilhando dos mesmos valores", afirma Pedro Santos, responsável da Hisense em Portugal. "Globalmente a Hisense tem no seu ADN o patrocínio a grandes eventos de futebol, como foi o Mundial de 2022 e como será o Europeu de 2024, e localmente, a ligação a clubes de dimensão europeia e mundial, faz para nós todos o sentido. A partir de hoje, os aficionados do Sporting e visitantes podem vibrar com o futebol com uma experiência superior e imersiva".Do lado do Sporting, André Cymbron, director B2B do clube, enalteceu os bons resultados do primeiro ano de ligação. "Depois da parceria com sucesso que fizemos com a Hisense durante 1 ano, é com muita satisfação que estendemos esta ligação, agora como Official TV & Fridge Partner, continuando a transformar e a melhorar a experiência dos adeptos dentro do estádio".