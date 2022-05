Sporting reforçou pedido de bilhetes para a final da Taça de Portugal de futebol feminino

A final da Taça de Portugal em futebol feminino entre o Sporting e o Famalicão disputa-se sábado, no Estádio Nacional, e face à procura de bilhetes por parte dos seus adeptos, o clube de Alvalade solicitou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) um triplo reforço dos bilhetes. O objetivo dos leões passa por continuar a desenvolver a modalidade e, neste sentido, pretendem bater a assistência que está fixada em 14.221 espectadores, um registo alcançado no último Benfica-Sporting disputado no Estádio da Luz.Cada bilhete custa 1 euro - poderá ser adquirido nas bilheteiras do Estádio José Alvalade ou na Loja Verde do Multidesportivo -, e a totalidade da receita será canalizada pela FPF para uma instituição solidária.