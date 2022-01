Sporting regressa ao trabalho após derrota dos Açores

Poucas horas depois da derrota nos Açores, e já de volta ao continente, o Sporting regressou este sábado ao trabalho, numa sessão de treino realizada na Academia na qual os titulares do jogo diante do Santa Clara fizeram habitual trabalho de recuperação no ginásio. Já os restantes elementos do plantel (com exceção do lesionado Jovane Cabral e do 'isolado' Gonçalo Inácio) trabalharam no relvado.O leão volta a treinar este domingo, pelas 10h30, numa sessão à porta fechada na Academia Sporting que servirá para continuar a preparar o duelo da Taça de Portugal, diante do Leça.