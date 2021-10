Sporting regressa ao trabalho com apenas uma ausência

Poucas horas depois do triunfo sobre o V. Guimarães (1-0), a equipa do Sporting voltou esta manhã aos treinos na Academia, em Alcochete.





Segundo a informação divulgada pelos leões, os jogadores que foram titulares no encontro de ontem fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram às ordens de Rúben Amorim, que chamou vários futebolistas da formação para esta sessão.Tiago Tomás continua a ser o único indisponível; o avançado fez apenas tratamento.O Sporting volta ao trabalho amanhã de manhã, com vista a preparar o jogo diante do Besiktas, da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira no Estádio de Alvalade.