Sporting regressa ao trabalho com Gonçalo Inácio e Pote ainda de fora

Depois do triunfo na Amoreira, diante do Estoril (1-0), o Sporting regressou esta manhã ao trabalho em Alcochete, uma sessão onde, como é hábito, os jogadores que foram titulares na véspera fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram normalmente no relvado.





Rúben Amorim, explica o site do Sporting, chamou à sessão vários jovens da formação leonina, num treino em que ainda não foi possível contar com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que continuam em tratamento.Amanhã é dia de folga e a equipa regressa ao trabalho na quarta-feira, a partir das 10h00, na Academia.