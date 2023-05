Sporting regressa ao trabalho com novidade no meio-campo

O Sporting voltou na manhã desta quarta-feira ao trabalho, na sequência de dois dias de folga concedidos por Rúben Amorim, já de olho na deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, no domingo, às 20h30.A nota de destaque da sessão vai para o facto do treinador dos leões ter chamado Marco Cruz para 'reforçar' o meio-campo da equipa principal. O médio, de 19 anos, ex-FC Porto, tem estado esta época em bom plano no 'elevador' da formação, de tal forma que contabiliza 9 jogos e dois golos pelos juniores (todos na Youth League), 17 jogos e um golo pelos sub-23 e 7 jogos pela equipa B.Por outro lado, sublinhe-se que St. Juste, Daniel Bragança, Jovane e Paulinho continuam entregues ao departamento médico do clube.O plantel volta a meter mãos - e pés - ao trabalho na quinta-feira, em nova sessão matinal à porta fechada.