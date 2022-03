Sporting regressa ao trabalho com Porro ainda de fora

Depois de dois dias e meio de folga, o plantel do Sporting regressou esta terça-feira à tarde ao trabalho na Academia, com Rúben Amorim a não poder contar ainda com Pedro Porro, que realizou apenas tratamento devido a uma tendinopatia na anca direita. De acordo com informações disponibilizadas pelo clube de Alvalade, à exceção do ala direito, o técnico de 37 anos teve os restantes jogadores à disposição, registando ainda as ausências dos oito elementos que estão ao serviço das respetivas seleções: Inácio e Matheus Nunes (Portugal), Coates e Ugarte (Uruguai), Sarabia (Espanha), Slimani (Argélia), Gonçalo Esteves (sub-18) e Dário Essugo (sub-19).No treino realizado na ala profissional da Academia, Amorim optou igualmente por chamar alguns jovens da formação de forma a compôr o plantel leonino. Nesse sentido, Diego Callai, Gonçalo Costa, José Marsà, Edu Pinheiro, Gilberto Batista, Hevertton Santos, Renato Veiga, Miguel Menino, Vando Félix e Nicolai Skoglund foram os jogadores chamados à sessão de treinos.De resto, a equipa principal do Sporting volta a trabalhar esta quarta-feira, com uma sessão de treinos agendada para as 10h30, à porta fechada, na Academia.