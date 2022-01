Sporting regressa ao trabalho e confirma ausência de Porro

O Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho depois de na véspera ter eliminado (goleada por 4-0) o Leça nos quartos-de-final da Taça de Portugal: na nota divulgada no seu site, os leões confirmam a lesão de Porro, que no aquecimento do embate de terça-feira se ressentiu da lesão na coxa direita , acabando por assistir ao duelo da bancada.Segundo os verdes e brancos, o ala direito apresenta uma "mialgia", juntando-se a Jovane (recupera de lesão no joelho esquerdo) no boletim clínico.De resto, os titulares do embate disputado em Paços de Ferreira realizaram apenas recuperação (massagens e ginásio), ao contrário dos restantes disponíveis, que subiram ao relvado da ala profissional.O Sporting goza esta quinta-feira de uma folga antes de iniciar a 'Operação Vizela', sexta-feira, que termina na visita ao Minho, domingo (o encontro da 18.ª jornada da Liga Bwin disputa-se, salvo qualquer exceção, às 18 horas).