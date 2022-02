Sporting regressa ao trabalho já com os olhos postos no FC Porto

Algumas horas depois do empate na Madeira, com o Marítimo, o Sporting regressou ao trabalho na Academia com o foco já colocado no encontro de quarta-feira diante do FC Porto, em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.Os titulares do jogo de ontem fizeram trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram normalmente no relvado.O Sporting informa também que Pedro Gonçalves e Zouhair Feddal, a recuperar de lesão, fizeram tratamento.