Sporting regressa ao trabalho já sem oito internacionais

O Sporting voltou esta terça-feira ao trabalho, depois de um dia de folga, numa sessão em que Rúben Amorim já esteve privado dos jogadores internacionais.Entre seleções principais e escalões jovens, no total sao 8 os leões que não marcaram presença no treino na Academia, a saber: Morita (Japão), Fatawu (Gana), Alexandropoulos (Grécia), Ugarte (Uruguai), Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19) e Nazinho (Portugal sub-20).Por outro lado, também St. Juste, Neto, Jovane e Coates, quarteto lesionado, estiveram entregues ao departamento médico.A equipa volta a treinar na manhã desta quarta-feira, com a particularidade de a sessão ter lugar em Alvalade, pelas 16h30, à porta fechada.