Sporting regressa ao trabalho na Academia ainda com sete ausentes

O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho na sequência da vitória diante do Penafiel (1-0), que selou o apuramento para a final-four da Allianz Cup. Na sessão matinal, que decorreu na Academia de Alcochete, Rúben Amorim esteve privado de sete jogadores, pelo que, de acordo com a comunicação do clube, "o técnico contou com vários jogadores da formação".Com efeito, Rúben Vinagre, Feddal, Porro, Palhinha e Jovane prosseguiram o tratamento às respectivas lesões e é certo que nenhum recuperará a tempo do próximo duelo dos leões, no sábado, às 20h30. Por outro lado, Esgaio e Paulinho, infetados com Covid-19, estão em isolamento. Além destes, recorde-se, também Tabata vai falhar a partida em Barcelos, consequência do facto de ter sido expulso por acumulação de amarelos no embate com os durienses.Sublinhe-se que os titulares do triunfo na Allianz Cup limitaram-se a fazer recuperação, enquanto os restantes estiveram às ordens de Amorim no relvado.Na quinta-feira há nova sessão de treino, agendada pelas 10h30.