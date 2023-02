Sporting regressa ao trabalho na Academia com apenas uma baixa

O plantel do Sporting regressou na manhã desta terça-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, no rescaldo da vitória na receção ao Estoril (2-0), da 22.ª jornada da Liga.Como é habitual após cada partida, os titulares do embate em Alvalade limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim. De resto, nota para uma única baixa - só Daniel Bragança, ainda em tratamento, não esteve 'operacional'.Sublinhe-se que antes de iniciar a preparação para o duelo com o Portimonense, agendado para sábado, os leões vão gozar, quarta-feira, de um dia de folga. O regresso ao trabalho está previsto para quinta-feira, pelas 10h30.