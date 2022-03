Sporting regressa ao trabalho na Academia com um ausente

O Sporting regressou na tarde desta terça-feira ao trabalho, no rescaldo da vitória com o Moreirense (2-0), com somente um ausente: Gonçalo Inácio.O central, de 20 anos, que foi baixa de última hora na partida em Moreira de Cónegos devido a um síndrome gripal, ainda não está reestabelecido, pelo que ficou de fora da sessão de treino.De resto, sublinhe-se que os titulares da partida no Minho limitaram-se a fazer recuperação, ao passo que os restantes trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim.O plantel vai folgar na quarta-feira e regressa à Academia de Alcochete na quinta-feira, onde dará o tiro de partida para a preparação do jogo com o V. Guimarães, agendado para sábado.