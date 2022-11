Sporting regressa ao trabalho na 'ressaca' da vitória frente ao V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da vitória frente ao V. Guimarães (3-0) , o Sporting voltou este domingo aos treinos para preparar o jogo da próxima jornada frente ao Famalicão.Na sessão desta manhã, os titulares do jogo de Alvalade fizeram o habitual trabalho de recuperação, ao passo que os restantes jogadores do plantel treinaram no relvado. Nuno Santos, Luís Neto e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico leonino.Rúbem Amorim dará uma folga ao plantel amanhã, voltando o grupo a juntar-se na terça-feira, às 10H30, para novo treino à porta fechada, em Alcochete.