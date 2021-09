Sporting regressa aos trabalhos após clássico com o FC Porto

O Sporting regressou este domingo, após o empate (1-1) no clássico frente ao FC Porto para a quinta jornada da Liga Bwin, aos trabalhos na Academia de Alcochete.

Os titulares do encontro realizaram trabalho de recuperação e os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pote continuaram em tratamento.

A equipa leonina volta a treinar amanhã [segunda-feira] de manhã, à porta fechada, na Academia.