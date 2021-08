Sporting regressa aos treino com duas baixas e oito novidades

Cumprida a folga pós empate (1-1) em Famalicão, o Sporting regressou esta terça-feira aos treinos com duas baixas e oito novidades. Começando pelas ausências, os centrais Coates (inflamação no joelho direito) e Gonçalo Inácio (sobrecarga muscular na coxa esquerda) realizaram apenas tratamento, longe do relvado.





Aproveitando as ausências dos jogadores que rumaram às seleções, Rúben Amorim aproveitou para chamar, então, oito jovens das formações secundárias (equipa B e sub-23), a saber: os defesas Emanuel Fernandes e Gonçalo Costa, os médios Gilberto Batista, Rodrigo Fernandes e Bernardo Sousa, assim como os atacantes Lucas Dias, Vando Félix e Nikolai Skoglund.Recorde-se que Nuno Mendes e Palhinha estão ao serviço dos AA de Portugal - Pote foi, depois de Inácio,-, Tiago Tomás nos sub-21 e Gonçalo Esteves nos sub-19; Ugarte está concentrado com o Uruguai e Gonzalo Plata, que negoceia a saída para o Valladolid , rumou ao Equador.O Sporting, que defronta o FC Porto no próximo dia 11, pelas 20h30, em Alvalade (5.ª jornada da Liga Bwin), tem nova sessão marcada para quarta-feira, pelas 10 horas.