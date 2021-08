Sporting regressa aos treinos após vitória frente ao Belenenses SAD

O Sporting voltou aos treinos este domingo após a vitória frente ao Belenenses SAD, por 2-0, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga Bwin.





Na ressaca do partida, os jogadores que foram titulares frente ao conjunto de Petit fizeram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes membros do plantel trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim.Tal como revelaram os leões no seu site oficial, a equipa folga na segunda-feira e regressa na terça-feira para preparar a visita ao Famalicão.