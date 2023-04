Sporting regressa aos treinos no rescaldo da eliminação da Liga Europa

O plantel do Sporting regressou, na manhã desta sexta-feira, ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, no rescaldo da eliminação da Liga Europa, após o empate na receção à Juventus (1-1).De acordo com a informação prestada pelo clube, os jogadores mais utilizados diante dos italianos limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim. Entregues ao departamento médico continuam St. Juste, Daniel Bragança, Jovane e Paulinho.A equipa tem nova sessão de treino agendada para sábado, às 10h30, à porta fechada, já de olho na deslocação a Guimarães, na segunda-feira, no regresso ao campeonato.