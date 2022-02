Após dia e meio de folga, o Sporting regressa hoje ao trabalho tendo em vista a receção ao Estoril, no domingo, a partir das 18 horas: apesar de não ter ninguém no boletim clínico, o técnico Rúben Amorim terá de preparar alterações no onze a apresentar na Liga Bwin, uma vez que Coates, Palhinha e Esgaio – todos titulares na Champions – estão suspensos, tal como Tabata. A sessão será matinal, como costuma ser hábito, com início marcado para as 10h30.