Sporting regressou ao trabalho sem sete internacionais e com uma baixa por lesão

Após quase 72 horas de folga, o Sporting voltou ao trabalho na tarde desta terça-feira, na sua academia, em Alcochete: sem sete internacionais - o médio Ugarte, chamado de urgência ao Uruguai , ainda trabalhou com o plantel -, Rúben Amorim também não contou com o ala direito Porro, que fez tratamento a uma tendinopatia na anca direita.Segundo a informação divulgada pelos meios oficiais dos verdes e brancos, o treinador do campeão nacional chamou vários jovens ao treino, aliás, como tem sido hábito nas paragens para compromissos de seleções; não foram, no entanto, revelados os nomes de quem subiu à equipa A.Os leões voltam a exercitar-se quarta-feira, no mesmo local, mas de manhã (10h30).