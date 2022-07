Sporting rejeita proposta de 3 milhões de euros do Palmeiras por Tabata

O Sporting rejeitou esta terça-feira uma proposta de três milhões de euros (mais 2M€ mediante objetivos) do Palmeiras por Tabata, apurou. Em cima da mesa, o Verdão apresentou ainda um contrato com a duração de quatro temporada ao ala brasileiro do Sporting, de 25 anos, mas os valores da proposta não foram de encontro com o que a SAD leonina pretende para libertar o jogador que, apesar de não ter um lugar indiscutível no onze de Amorim, continua a ser preponderante sempre que soma minutos.Ao queapurou, o clube de Alvalade pretende receber 5 milhões de euros a pronto pelo brasileiro.