Sporting renova com Chico Lamba

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação com Chico Lamba, sendo que a duração do novo vínculo profissional não foi revelado pelos leões.O defesa-central, de 19 anos, mostrou-se feliz pela confiança por parte do clube. "Estar neste clube é sempre uma honra. Cheguei aqui com dez anos, é como uma casa para mim. É sempre um orgulho renovar e continuar mais uns anos na Academia", reiterou à Sporting TV.Lamba considerou ainda que pretende afirmar-se na equipa principal. "O objetivo de todos os jovens jogadores da Academia é chegar à equipa principal. Esse é, também, o meu objectivo desde que cheguei ao Sporting. Vou continuar a trabalhar para isso", sustentou.Em 2021/22, Chico Lamba efetuou 21 jogos na equipa B dos verde e brancos e sete na formação de sub-23.