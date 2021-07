Sporting renova com o coordenador técnico do Polo EUL

O Sporting chegou esta segunda-feira a acordo com o coordenador técnico do Polo do Estádio Universitário de Lisboa (EUL). Diogo Teixeira, no Sporting desde 2019, prolongou o vínculo ao clube por mais duas épocas, na presença do diretor desportivo do futebol de formação, Tomaz Morais.





"Fica um sentimento de orgulho pelo trabalho realizado com muitas pessoas que estão no Polo EUL, a quem deixo uma palavra de agradecimento. Foram dois anos bastante diferentes, mas houve uma aproximação grande em todos os projetos e isso fez com que os departamentos trabalhassem em prol do bem dos jogadores, que estão cada vez mais preparados para as exigências da Academia. É essa a nossa meta", disse Diogo Teixeira, aos meios de comunicação do Sporting."Eles estão a iniciar o seu sonho no Polo EUL e tentamos passar essa mensagem todos os dias. Quando olhamos para o Estádio José Alvalade, dizemos que o sonho deve acabar ali ou, pelo menos, deve ser um local para brilharem. Estamos a trabalhar para isso", salientou o responsável leonino.