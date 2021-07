Sporting renova com o treinador dos sub-16

O Sporting renovou nesta terça-feira contrato com o treinador da equipa de sub-16, João Santos, por mais duas épocas, até 2023. O momento foi apadrinhado por Tomaz Morais, diretor desportivo do futebol de formação. O clube tem em curso um conjunto de renovações com os quadros técnicos da Academia.





"Agradeço o reconhecimento do meu trabalho. É sinal de que consegui dar resposta aos objetivos traçados e no desenvolvimento individual de cada atleta", disse João Santos, de 35 anos, aos meios do Sporting,"Foi uma época de muito crescimento pessoal e já seria, depois de vir de um clube no qual estive muitos e bons anos, por ter o desafio de vestir esta camisola, bebendo muito daquilo que são os valores e as convicções desta estrutura", acrescentou o técnico, que está no clube desde a última temporada, após passagem pelo Belenenses.