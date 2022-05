Sporting representado no Rock in Rio Lisboa

Eu Sou (Sporting), Eu Vou (ao Rock in Rio). Com a promessa de "muita música e diversão", o clube e o evento vão reunir os dois conceitos no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 18, 19, 25 e 26 do próximo mês de junho.Os adeptos leoninos poderão, desta forma, encontrar no recinto do RiR um stand com "as últimas novidades e os produtos de maior sucesso da marca Sporting." Segundo a informação divulgada esta tarde pelo clube, o Espaço Sporting ficará "situado no relvado junto ao SuperBock Stage."