Sporting resgata Joelson do empréstimo ao Basileia

O último dia do mercado de transferências foi agitado para o Sporting, clube que, além de fechar a contratação de Arthur Gomes ao Estoril e definir o empréstimo de Geny Catamo ao Marítimo, garantiu o regresso de Joelson Fernandes.De acordo com informações recolhidas por Record, o extremo de 19 anos, que encontrava-se cedido ao Basileia num acordo válido por duas temporadas, acabou por ser resgatado mais cedo por parte do emblema de Alvalade, que irá reintegrar o jogador nos seus quadros. A pouca utilização de Joelson no clube suíço precipitou a decisão da estrutura leonina, sendo que, para já, o jovem jogador irá ser integrado nos trabalhos da equipa B.Blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Joelson tem contrato até junho de 2023 com o Sporting, e já realizou quatro partidas oficiais pela formação principal dos leões.