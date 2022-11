Sporting revela à CMVM: Slimani rumou ao Brest numa venda de 1,5 M€

O Sporting revelou e especificou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, as transações realizadas no último mercado de transferências do verão, onde salta à vista uma novidade no que diz respeito ao negócio de Islam Slimani. Fora das contas de Amorim a partir do final da última época, o avançado argelino de 34 anos teria, ao que tudo indica, rescindido por mútuo acordo com o Sporting de modo a que rumasse depois ao Brest, um cenário que acaba por não se comprovar.Na realidade, de acordo com o relatório enviado à CMVM, o clube de Alvalade informa que a saída de Slimani para o emblema francês resultou igualmente numa contrapartida financeira, com o Brest a pagar 1,5 milhões de euros ao Sporting no negócio em questão. Recorde-se que, na altura, avançado teria rescindido com os verdes e brancos, negociando a partir daí, a ida para o Brest como um jogador livre.No resumo de entradas e saídas de jogadores no último defeso, o emblema presidido por Frederico Varandas especifica também os valores dos negócios na contratação de St. Juste (9,5M€ fixos mais 2,5M€ por objetivos; e 1,1M€ em comissões), Porro (8,5M€), Rúben Vinagre (10M€), Fatawu (1,2M€ fixos, além de 0,3M€ em comissões), Morita (3,8M€), Rochinha (2M€), Franco Israel (0,65M€ fixos, além de 0,75M€ por objetivos; e 0,4M€ em comissões), Sotiris (4M€, bem como 0,23M€ em comissões), e Arthur Gomes (2,5M€ fixos mais 1,5M€ por objetivos).No que concerne às contratações, neste caso de jogadores mais jovens, confirma-se o cenário adiantado pelo nosso jornal relativamente à contratação de Diogo Abreu ao FC Porto. Neste caso, o Sporting pagou 1,2M€ aos dragões pela contratação do médio de 19 anos, fruto da compensação financeiro devido ao mecanismo de solidariedade.Por outro lado, relativamente às saídas em definitivo no último mercado, regista-se no comunicado que existiram gastos com as comissões na ordem dos 11,68 milhões de euros, resultante das vendas realizadas com Matheus Nunes (4,5M€), Nuno Mendes (3,8), Palhinha (2), Tabata (0,49), Sporar (0,3), Gonzalo Plata (0,29) e Vivaldo Semedo (0,3).