Sporting revela bastidores e capitão Coates avisa os mais novos: «É muito importante prepararem o corpo»

O Sporting estreou este domingo o seu novo contúdo online, o 'Sporting Confidential', segmento onde, na semana que visa já a meia-final da Allianz Cup, que se disputa terça-feira contra o Arouca, em Leiria, desvenda alguns dos pormaniores do leão, nomeadamente na preparação diária.



Paulo Barreira, fisiologista dos verdes e brancos, é um dos protagonistas do primeiro episódio, onde revela o nível de monitorização dos atletas, a quem faz um pequeno questionário sobre sono e alimentação quando chegam à Academia. Também o capitão Coates fala sobre os bastidores, deixando um conselho... aos mais novos.



"Normalmente sempre temos sempre a mesma rotina, mesmo que às vezes haja palestras do míster", atirou, concretizando: "Por vezes temos ginásio, sala de fisioterapia... Hoje em dia, para os jogadores jovens, que estão a começara, é muito importante prepararem o corpo, para estarem à altura dos treinos. É fundamental. Às vezes os anos [as épocas] são longas e é importante chegar bem aqui [ao treino]."





Nota, também, para a proximidade de Coates, mas também dos outros dois uruguaios, Franco Israel e Ugarte, ao mais recente reforço, o argentino e médio Mateo Tanlongo.