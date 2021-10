Sporting revela milhões envolvidos na troca de Marco Cruz com Rodrigo Fernandes

O Sporting comunicou esta segunda-feira, em nota enviada à CMVM, o resumo das operações de entradas e saídas de jogadores no mercado de verão. Em destaque fica a troca de Rodrigo Fernandes por Marco Cruz com o FC Porto, que movimentou 22 milhões de euros, 11 milhões para cada lado.





De acordo com os dados apresentados, o Sporting investiu neste defeso perto 30 milhões de euros (contado comissões), sendo que, para lá dos 11M€ pagos por Marco Cruz, foram ainda gastos 6,5M€ em Manuel Ugarte e 5,5M€ em Ricardo Esgaio. Estes valores, refira-se, já tinham sido adiantados pelo nosso jornal, tal como a cláusula de opção por 50% do passe de Rúben Vinagre no âmbito da cedência. Novidade é o valor do empréstimo de Pablo Sarabia junto do Paris SG: 2 milhões de euros.No capítulo das saídas, para lá dos 11 milhões de euros de Rodrigo Fernandes, o leão encaixou ainda 2M€ por Josip Misic (para o Dinamo Zagreb), 5,1M€ por Valentin Rosier (Besiktas) e 4,5M€ por Luís Maximiano (Granada). Há ainda a destacar as verbas recebidas no âmbito de empréstimos, para um total de perto de 8 milhões de euros - 7 deles referentes à cedência de Nuno Mendes ao Paris SG. No total, o Sporting recebeu 22,6 milhões de euros, que com objetivos podem chegar aos 24M€ (no caso pelas cláusulas de Max, Rosier e Lumor).Nas fotos acima poderá consultar todas as transações.