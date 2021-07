Sporting revela pormenores da lesão de Porro

O Sporting divulgou esta sexta-feira mais pormenores sobre a lesão contraída por Pedro Porro no jogo contra o Belenenses SAD, na véspera.





Na nota oficial, os leões detalham uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, sem avançar, no entanto, tempos de paragem nem o método de recuperação - tratamento ou recurso a cirurgia.Nota ainda para o treino de recuperação para os titulares do embate no Estádio Algarve, numa sessão matinal que antecede uma folga vespertina.Rúben Amorim marcou novo treino para amanhã (9h30).