Sporting-Roma: Confusão após penálti sobre Edwards e Amorim e Mourinho em conversa animada

Aos 29' do Sporting-Roma , Edwards foi derrubado na área italiana e o árbitro assinalou penálti, gerando-se confusão entre os jogadores. Primeiro entre Kumbulla e o extremo leonino, depois com Rochinha à mistura. Entretanto, José Mourinho e Rúben Amorim estavam numa animada conversa, certamente comentando o lance. Pote, esse, abriu o marcador ao cobrar com sucesso o castigo máximo.