Sporting-Saint-Gilloise, em direto

há 57 min 17:24

Leão em ação

Ao 4.º dia de estágio no Algarve, o Sporting disputa o primeiro encontro de preparação no sul do país. O adversário será a equipa belga do Saint-Gilloise, a grande sensação da época passada no campeonato do seu país, ao ser segunda colocada, atrás do Club Brugge. O palco do jogo será o Estádio da Belavista, em Lagoa.



Enquanto a histórica formação belga, 2ª classificada na última edição do campeonato do país, já leva quarto particulares disputados nesta pré-temporada – nulo com o Brighton; empate (2-2) frente ao Racing Luxemburgo; e vitórias diante do Rebeccquoise (3-1) e Deinze (1-0) -, o Sporting terá o primeiro jogo mais a ‘doer’, após os particulares disputados na Academia à porta fechada (contra a equipa B, Casa Pia, Vilafranquense, Estoril e B SAD), existindo vários motivos de interesse e análise para Amorim.



O técnico de 37 anos chamou um lote de 31 jogadores ao estágio no Algarve, entre eles jogadores normalmente pertencentes às formações secundárias, como Diego Callai, Diogo Travassos, Hevertton Santos, Marsà, Nazinho, Renato Veiga, Mateus Fernandes, Luís Gomes e Chermiti, os quais poderá observar de perto em ação. Além dos miúdos, Amorim contará igualmente com as novidades desta pré-temporada, os reforços Morita, Rochinha, Fatawu e Franco Israel no lote de disponíveis para o jogo-teste.



De fora fica Jeremiah St. Juste, central que recupera ainda de uma entorse traumática no tornozelo direito e não realizou todavia qualquer treino no estágio em Lagos. O holandês tem sido remetido a trabalho de recuperação, ginásio e tratamento, mas estará em Lagoa a acompanhar de perto os companheiros.



Outra cara nova que deve estar presente no Estádio da Bela Vista, mas ainda sem jogar será Francisco Trincão. O extremo internacional português, que já foi oficializado como reforço do Sporting esta quarta-feira, juntou-se ao estágio na noite de terça-feira, realizou um treino ligeiro na parte da manhã no Cascade Hotel com o resto da equipa e, ao que tudo indica, irá assistir nas bancadas ao duelo com o St. Gilloise.



Recorde-se que este jogo decorrerá à porta fechada, por questões de segurança, uma vez que a organização receava uma corrida em massa aos bilhetes, o que poderia provocar alguns constrangimentos.



A região do Algarve também não está a ser poupada pelo flagelo dos incêndios, mas a zona de Lagoa não está a ser atingida e, por este motivo, o jogo vai decorrer com toda a normalidade. O relvado do Estádio da Belavista apresenta-se em excelentes condições, e não será por este motivo que não assistiremos a bom jogo de futebol.



A equipa do Sporting acabou de chegar ao Estádio da Belavista, em Lagoa. Os jogadores do Sporting já fizeram uma primeira inspeção ao relvado que está a ser regado. Na comitiva há a registar a presença de Trincão.



Já há onze do Sporting: Os leões vão jogar com Franco Israel, Porro, Coates, Neto, Marsà, Nazinho, Mateus Fernandes, Morita, Luís Gomes, Fatawu e Chermiti