Sporting SAD com lucros de 9,5 milhões de euros no primeiro semestre

A Sporting SAD registou lucros de 9,5 milhões de euros no primeiro semestre desta época, ou seja, no período compreendido entre 1 de julho e 31 de agosto.Os leões anunciaram o "melhor resultado operacional de sempre sem transações com jogadores, no valor de 20,9 milhões de euros", isto "considerando apenas os períodos homólogos".De resto, a SAD leonina dá nota de um "volume de negócios semestral de 89,1 milhões de euros, incluindo os rendimentos com a participação na fase de grupos da UEFA Champions League no valor de 36,2 milhões de euros e excluindo 9,6 milhões de euros relativos à passagem aos oitavos-de-final a reconhecer no segundo semestre."O Sporting faz questão ainda de reiterar que a troca de "Rodrigo Fernandes por Marco Cruz", com o FC Porto, "no valor de 11 milhões de euros" fez-se " sem impacto em resultados."Os verdes e brancos assinalam ainda que a "recuperação da receita de bilheteira" ficou situada "nos 8,2 milhões de euros, em virtude da abertura dos estádios, com possibilidade de realização de jogos com lotação completa a partir de outubro, e que contrasta enormemente com o valor nulo no período homólogo onde todos os jogos foram realizados à porta fechada."