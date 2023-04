Sporting SAD convoca assembleia geral para discutir a remuneração dos órgãos sociais

A Sporting SAD convocou os seus acionistas para uma assembleia geral extraordinária, apurou, a 16 de maio, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, pelas 18 horas, onde se irá discutir a remuneração dos órgãos sociais.Com efeito, e segundo o documento a que o nosso jornal teve acesso, assinado pelo presidente da mesa da assembleia geral da SAD, Bernardo Ayala, a reunião magna terá como ponto único "apreciar e aprovar as alterações na remuneração fixa a introduzir na Política de Remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade propostas pela Comissão de Acionistas, para vigorarem a partir do exercício de 2023/24".Mais se informa que durante esta sexta-feira os acionistas terão à sua disposição, em Alvalade e no site do Sporting, a convocatória e outros documentos relacionados com o número total de ações e dos direitos de voto.A este propósito, recorde-se que na última AG da SAD do Sporting, em setembro do ano passado,sobre o tema das remunerações - inicialmente pensada para janeiro. Na altura, o PMAG assumiu que a política de remunerações teria de "ser atualizada à luz das muitas voltas que o Mundo deu" e o sentimento de que há "um desfasamento grande entre as remunerações efetivas dos titulares dos órgãos sociais da Sporting SAD e dos titulares dos órgãos sociais de outras SAD que são relevantes para efeitos de comparação".