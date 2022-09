Sporting SAD convoca assembleia-geral para eleger órgãos sociais

No que respeita à ordem de trabalhos, e entre outros pontos, serão eleitos os órgãos sociais da SAD para a Administração, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026. Haverá, ainda, espaço à eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e da Comissão de Accionistas.Numa reunião magna que contará com 11 pontos na ordem do dia, conta-se ainda a deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercício findo a 30 de junho e a apreciação e aprovação da proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade.1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022.2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2022.3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26º-G, n.º4 do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2021/22.5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2021/22.6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022/23.7. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2022/2026.8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2026.9. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026.10. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 2022/2026.11. Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas, prevista no art.18º dos Estatutos, para o quadriénio 2022/2026.