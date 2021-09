Sporting SAD quer empréstimo obrigacionista até 50 milhões de euros

A SAD do Sporting pretende realizar um ou mais empréstimos obrigacionistas até ao valor máximo global de 50 milhões de euros, pode ler-se na convocatória para a AG da sociedade leonina, agendada para 6 de outubro.





"Deliberar sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 8º dos Estatutos, para uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), emissões essas a terem lugar até ao dia 30 de Setembro de 2022", está escrito no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde adianta que as emissões terão lugar até 30 de setembro do próximo ano.Recorde-se que a SAD terá de reembolsar o vigente empréstimo obrigacionista até novembro, através do qual garantiu 26 milhões de euros.