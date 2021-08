Sporting segue na máxima força para receção ao Belenenses SAD

O Sporting prosseguiu esta quinta-feira a preparação rumo ao embate da 3.ª jornada da Liga Bwin, sábado, pelas 20h30, no José Alvalade: tal como revelaram os leões no seu site oficial, o plantel continua na máxima força, sem qualquer baixa, ou seja, tal como sucedera na sessão do dia anterior.





Recorde-se que Nuno Mendes, entretanto recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, foi ausência no arranque da semana, mas já exercita sem qualquer tipo de limitação.Mais se informa que Rúben Amorim, técnico dos verdes e brancos, fará a sua antevisão ao encontro com os azuis de Petit na sexta-feira, pelas 18h30, no auditório Artur Agostinho.