Sporting segura central de 16 anos que quer ser o próximo Gonçalo Inácio

O Sporting segurou Rafael Mota ao assinar um contrato profissional com o central de 16 anos, que atua nos juvenis. Desde 2019/20 a vestir de verde e branco, o jovem defesa sublinhou o seu "sentimento de orgulho" com a confiança depositada pelo clube."É um sentimento de orgulho e de que o Sporting aposta na formação e acredita em mim. O Sporting tem-me ajudado desde o início. Já tinha conseguido o contrato de formação e agora consegui o contrato profissional", começou por dizer, aos meios de comunicação do Sporting, apontando a "chegada à equipa principal" como "a próxima etapa" a alcançar.Nesse sentido, o internacional sub-16 por Portugal aponta Gonçalo Inácio como um exemplo a seguir. "É a maior referência. Como eu, é defesa-central, é canhoto, é da formação do Sporting e conseguiu chegar à equipa principal e à Seleção Nacional. É um grande exemplo que tenho", reforçou.Antes de chegar à Academia, Rafael Mota representou o V. Guimarães e lembra que os primeiros tempos da mudança não foram fáceis. "Ao início, tinha muitas saudades dos meus pais. Depois, fui-me habituando a estar com os meus colegas, que me ajudaram a integrar", frisou o defesa, campeão nacional de sub-15 em 2021/22, com uma promessa aos sportinguistas: "Vou dar tudo do primeiro ao último minuto".