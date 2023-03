Sporting sem Bellerín e Morita no último treino antes do Arsenal

O Sporting realiza na manhã desta quarta-feira o derradeiro treino na Academia antes da visita ao Arsenal, com algumas notas a serem registadas. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível constatar que Héctor Bellerín ainda se encontra de fora das sessões de trabalho, tal como sucedeu ao longo da semana, já que ainda recupera de um traumatismo no joelho esquerdo, contraído no treino pré- receção ao Arsenal na 1.ª mão.Além do lateral espanhol, também Morita não subiu ao relvado na Academia, tendo ficado pelo ginásio, segundo o clube leonino devido à gestão física.Recorde-se que o médio japonês será baixa no Emirates devido a castigo, tal como Coates, capitão que, ainda assim, treinou com a equipa leonina esta quarta-feira.Ainda relativamente a novidades no treino, além de Mateus Fernandes e Essugo, que já tinham sido presenças ao longo da semana, Rúben Amorim chamou ainda os jovens guarda-redes Diego Callai e Diogo Pinto, habituais presenças na equipa B dos verdes e brancos.Depois do treino matinal em Alcochete, a comitiva leonina ruma a Londres ao início da tarde, sendo que a partir das 19h00, na capital inglesa, Rúben Amorim e um jogador ainda a designar farão a antevisão ao duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, contra o Arsenal, agendado para as 20h00 desta quinta-feira.