Sporting sem interesse em Beto

Beto, autor do melhor golo da Liga 2020/21 com um pontapé acrobático diante do Tondela e uma das grandes revelações da prova, não está na lista do Sporting para reforçar o plantel.





O presidente da SAD Portimonense, Rodiney Sampaio, disse à Antena 1 que "que mais uma vez, diretamente ou não, foi o Sporting a demonstrar interesse pelo trabalho do Beto" mas fonte leonina garantiu ao nosso jornal que o avançado não interessa.Beto está blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.