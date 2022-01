Sporting sem interesse no bracarense Vitinha

Apesar da boa época que está a fazer no Sp. Braga, Vitinha não faz parte dos planos do Sporting para reforço da equipa, garantiu a Record fonte do clube leonino.O jovem de 21 nos chega a esta fase da época com 16 jogos acumulados na equipa principal do Sp. Braga e 10 golos marcados, tendo ficado na retina os quatro tiros certeiros ao Santa Clara (em jogo da Taça de Portugal, a 20 de novembro) e os três ao Arouca na última partida do ano civil de 2021.