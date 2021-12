Sporting sem ligação a César Boaventura

As SAD do Sporting e Benfica estão fora do radar da PJ nesta operação, limitando-se a facultar os documentos pedidos. A investigação visa uma alegada empresa de fachada usada para emissão de faturas falsas e ocultação de rendimentos, sendo que o mandado de busca refere que se desconhece o grau de envolvimento dos clubes.A atual administração da SAD leonina, sabe, nunca negociou qualquer jogador com César Boaventura, nem o nome do agente – que foi proibido de entrar nas instalações do Sporting por Bruno de Carvalho – consta em qualquer registo da SAD.Recorde-se que a Polícia Judiciária (PJ) arrancou ontem de manhã com a ‘Operação Malapata’ que visa desmantelar um esquema de branqueamento de capitais que terá movimentado cerca de 70 milhões de euros em transferências de jogadores nos últimos anos. Em parceria com a Direção de Finanças do Porto, foram detidos três indivíduos por crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Entre os detidos está o empresário de futebol César Boaventura, que é o principal arguido neste processo que envolveu buscas matinais às SAD do Benfica e Sporting.Tanto os leões como as águias emitiram comunicados a garantir nada terem a ver com a investigação, tendo ambos colaborado ao facultar todos os contratos solicitados pela PJ.